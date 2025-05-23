Bakan Şimşek: Petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var - İş-Yaşam Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği'nin İstanbul'da düzenlenen 68. Genel Kurul Toplantısı açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Şimşek, ekonomik programa duyulan güvene dikkat çekerek, "Bankacılık sektörümüzün piyasa değeri 2'ye katlanmış durumda. Karlılık açısından henüz istenilen seviyede olmasak da, piyasanın değerlendirmesi oldukça olumlu. Piyasa değeri/defter değeri oranı 0.6'dan 1.1'in üzerine çıktı. Bu da piyasanın programa ve bankacılık sektörünün geleceğine dair yapıcı bir tutum sergilediğini gösteriyor" dedi.

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"PROGRAMIMIZIN ÖZÜ FİYAT İSTİKRARI"

Konuşmasında fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Şimşek, "Bizim programımızın özü fiyat istikrarını sağlamak. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu kapsamında yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalacağına inanıyoruz ve bunun için gereken her adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kısa vadede lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandığını ve kur geçişkenliğinin zayıfladığını belirten Şimşek, "Finansal şartlar daha sıkı. Petrol fiyatları ise önemli ölçüde geriledi. Dezenflasyon programımız kararlılıkla uygulanıyor ve rayında ilerliyor" dedi.

"HİZMET ENFLASYONUNDA GERİLEME BAŞLADI" Hizmet enflasyonunda ciddi bir gerilemenin başladığını belirten Şimşek, "Mal enflasyonu şu anda yüzde 20-30 aralığına gelmiş durumda. Para politikası güçlü bir şekilde dezenflasyonist. 2025'ten itibaren yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda da bu programa tam destek verilecek" açıklamasında bulundu. ENFLASYON HEDEFLERİ Enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu yıl yüzde 70 ihtimalle enflasyon yüzde 24 orta nokta olmak üzere tahmin aralığında olacak. 2026'da yüzde 12, 2027'de ise yüzde 8 seviyelerini hedefliyoruz" dedi. REKLAM "ENERJİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ CARİ AÇIĞI DÜŞÜRÜYOR" Enerji üretimindeki artışa da değinen Şimşek, "Düşük petrol fiyatları dış ticaret açığını azaltıyor. Yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var. Bu trend önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacak. Cari açık geçtiğimiz yıl milli gelire oranla yüzde 0.8'e düştü" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, konuşmasının sonunda güvenlik gündemine de değinerek, "PKK terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakması, Türkiye ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir gelişme olacaktır" dedi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.