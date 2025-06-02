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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatta mayıs ayında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:29
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        Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracatın yıllık yüzde 2,7 arttığını belirten Şimşek, ithalat artışının yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Şimşek, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da yatay seyrettiğine işaret ederek, "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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