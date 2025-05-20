Bakan Şimşek, Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile görüştü

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

El Kuvari ile Katar Ekonomi Forumu marjında ​​keyifli bir buluşma gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, "Türkiye ve Katar mükemmel siyasi ilişkilere sahip ve şimdi bu temelden yararlanarak ekonomik bağlarımızı derinleştirme ve genişletme zamanı. İkili ticaret ve yatırımlarda ve üçüncü pazarlardaki ortak girişimlerde büyük, henüz kullanılmamış potansiyel." ifadesini kullandı.

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A pleasure meeting with my dear friend HE Ali bin Ahmed Al Kuwari at the margins of the #QatarEconomicForum2025.



Türkiye & Qatar enjoy excellent political relations, and now is the time to leverage this foundation to deepen & broaden our economic ties. Huge untapped potential… https://t.co/trYElL7cPW — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 20, 2025