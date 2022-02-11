Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 15:00'te Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında Barış Esen ve Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtlayacak.

Bakan Nebati'nin özel röportajda Londra'da yaptığı temaslar, kur korumalı mevduattaki son durum, yastık altındaki altın birikimleri ekonomiye kazandırılması ve hükümetin ekonomiye ilişkin yeni araçları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.