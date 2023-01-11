Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşmasının öngörüldüğü yeni Kredi Garanti Fonu paketinin detaylarını açıkladı. Paket 14 destek kaleminden oluşuyor.

İşletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanımın önlenmesi için kara liste hazırlanacak.

İşverene EYT sebebiyle oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 milyar liralık kefalet desteği sağlanacak. Özel okullara 10 milyar TL'lik finansman desteği sağlanacak.

14 ALANDA DESTEK

İşte Bakan Nebati'nin açıklamasından önemli satır başları:

-Paketlerimizin detaylarını açıklamadan önce kısa bir ekonomi değerlendirmesi yapmak istiyorum. Küresel salgında tüm dünyaya örnek olacak bir performans gösteren ülkemiz, küresel şoklar karşısında makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır

-Bu durumun temelinde 20 yıldır elde edilen kazanımlar ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayanan Türkiye Ekonomi Modelimiz yer almaktadır.

-Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde enflasyon haricinde tüm makro ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağladık. Enflasyon da son 2 aydır düşüş eğilimine girdik. Yılı yüzde 64,27 ‘lik bir oran ile OVP tahminimizin altında kapattık.

-Bundan sonra da düşüş eğilimi devam edecektir. Reel sektörümüze enflasyon ile mücadele çağrısında bulunduk. Onlar da sağ olsunlar bu çağrımıza destek oluyorlar. Bu çağrımıza daha geniş kesimlerin destek olmasını arzulamaktayız.