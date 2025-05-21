Bakan Kurum'dan 2B açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 milyon vatandaşın heyecanla beklediği bir adım attıklarını açıkladı.

Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Bakan Kurum "Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

REKLAM advertisement1