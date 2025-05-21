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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum'dan 2B açıklaması - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum'dan 2B açıklaması

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:29
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        Bakan Kurum'dan 2B açıklaması
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 milyon vatandaşın heyecanla beklediği bir adım attıklarını açıkladı.

        Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirten Bakan Kurum "Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

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