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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır'dan öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır'dan LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:56
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        Bakan Kacır'dan öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti
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        Bakan Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitiminin verildiğini belirtti.

        LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri liseye kayıt yaptırmak üzere yetenek sınavına davet eden Kacır, öğrencilere, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma, staj, burs gibi pek çok imkanın sunulduğunu vurguladı.

        Bakan ​​​​​​Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor." ifadesini kullandı.

        Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.

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