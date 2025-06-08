Bakan Işıkhan: Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı

Bakan Işıkhan, doğum yardımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Işıkhan açıklamasında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verdi.

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