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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: Bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:39
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        Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

        "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

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