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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:11
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        Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplarına yatıyor
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Bakan Işıkhan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

        4/1-c (Emekli sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkını 24 Ocak 2025 Cuma (bugün) ödüyoruz.

        Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeyi de 24 Ocak 2025 cuma (bugün) gerçekleştiriyoruz.

        Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz."

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