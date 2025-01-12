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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 2025 yılında İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 2025 yılında İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) bu yıl, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için gerçekleştireceği programlara 150 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:19
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        "2025 yılında İŞKUR faaliyetleri için 150 milyar TL kaynak ayırdık"
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        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Işıkhan, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar lira kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

        İŞKUR'a ayrılan kaynak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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