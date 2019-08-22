Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'ya fabrika yatırımı yapması beklenen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen ile açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın aynı zamanda bir sanayi şehir olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Sanayi Bakanımız Mustafa Varank beni aradı bir süre önce, 'Manisa'da bir araba fabrikasının yatırım durumu var, ne dersin, seni ilgilendiren, Bakanlığınızı ilgilendiren kısmı var' dedi. 'Ne gerekiyorsa yap, tüm yetki sende, Manisa bizim için çok önemli' dedim" diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen Sultani Çekirdeksiz Üzümü yeni sezon açılışı ve geleneksel ilk üzüm satış törenine katılan Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 2019'da 4.2 milyon ton yaş üzüm ve 300 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alımı yapabileceğini ifade etti.

'HAL YASASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR'

Manisa'da toplam üzüm üretiminin 1.2 milyon tonu geçtiğini, Türkiye kuru üzüm üretiminin yüzde 85'i, sofralık üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin bu kentte üretildiğini anlatan Bakan Pakdemirli, bakanlığı döneminde buğday, arpa, fındık gibi bir çok üründe çiftçinin artan maliyetlere rağmen memnun olacağı fiyatları açıkladıklarına dikkat çekti.

Devleti yük altına sokmadan piyasaları iyi takip ederek çiftçinin kazancını artırmaya gayret ettiklerini dile getiren Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan zincirin içinde herkes hakkını alacak. Ama buradaki değer zincirini tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor. Özellikle taze meyve sebze işini üreticinin en çok kazanacağı hale getirmemiz lazım. Kışın bazı problemler yaşadık sebzeyle ilgili. Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul'da Ayşe Teyzenin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey. En çok emeği olan kesim en az katma değeri alıyor. Hal yasası ve perakende yasası üzerinde tekrar çalışılıyor. Bu konu, Ticaret Bakanlığının uhdesinde ama bizim de katkılarımızla tohumdan çatala olan zinciri tekrar planlamamız gerekiyor. Bu yasa değişikliklerini önümüzdeki aylarda meclise sevk ediyor olacağız" dedi.

'DANIŞMANLIK FİRMALARINA İHTİYACIMIZ YOK'

Bakan Pakdemirli 2017'de kuru üzüm üretici fiyatının 4-5 lira olduğunu, 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeni ile üretici fiyatlarının 8-12 lira arasında seyrettiğini, 2018 yılında kuru ve yaş toplam ihracatının 611 milyon dolar olduğunu söyledi.

Rekolte tahminin açıklayan Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2019'da 4.2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan olduğunun ifade etmek istiyorum. Ekim ayında tarım şuramız var. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu. Biz herkesi dinlemeye açığız. Tarım şurasına fikrin varsa diye üreticilere SMS gönderdik. Bizim danışmanlık firmalarına ihtiyacımız yok, köydeki Mehmet amca, Ayşe teyzeyi dinlersek tarımla ilgili işin en doğrularını yaparız" ifadelerini kullandı.