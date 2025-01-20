Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bayraktar ile birlikte Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

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"Görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve karşılıklı yatırım olanaklarını ele aldık. Avrupa'daki en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirerek ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'nun başkanlığında düzenlenen Tükiye-Slovakya Yüksek Düzeyli Stratejik/İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı marjında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) ile… pic.twitter.com/vcgDTHvgGq — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 20, 2025