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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Dış ticaret açığımızı 24 milyar tasarrufla, 82 milyar dolara düşürdük - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Dış ticaret açığımızı 24 milyar tasarrufla, 82 milyar dolara düşürdük

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığımızda mallarda 24 milyar dolar tasarruf sağladık, gerilemeyle 82 milyar dolara düşürdük. Dış ticaret açığımız, cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyümeye devam edecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:43
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        Bakan Bolat: Dış ticaret açığımızı 82 milyar dolara düşürdük
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        MÜSİAD Ankara 26'ıncı Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Bakan Bolat Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet dilerken soruşturmaların sonucunda sorumluların mutlaka yargı önüne çıkarılacağını söyledi. 2024 yılının dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirten Bolat, "Bir toparlanma, bir stabilizasyon yani istikrarını sağlama yılıydı. Öyle çok felaketler yaşandı ki işte Covid- 19 salgını ki en iyi, en başarılı şekilde Türkiye'miz yönetti.

        Rusya-Ukrayna savaşı ikisi de bizim dibimizde. 2 değerli komşumuz ağır bir savaşa girdiler. Enerji ve gıda krizleri meydana geldi. Fiyat artışları meydana geldi. Anadolu coğrafyasının 8 bin yıl boyunca görmediği 2 yıkıcı deprem felaketini 6 Şubat'ta yaşadık. 53 bin kardeşimiz Allah'ın rahmetine uğurladık. Onları ve 11 şehrimiz çok ağır hasar aldı. Onları asla yüzüstü bırakamazdık. 2 yıl içinde en büyük önceliğimiz olarak deprem bölgelerinde ayağa kaldırma faaliyetlerine öncelik verdik. 2 yılda 75 milyar dolar değerinde 2.6 trilyon liralık bir bütçe harcamasıyla oraları inşa ve ihya faaliyetimiz hızla devam ediyor. Allah nasip ederse bu yıl sonu ve 2026'da bu konudaki çalışmalar nihayete yavaş yavaş gelecek ve bütçede güzel bir fazlalık oluşacak. Çünkü depreme harcanan kaynaklar ondan sonra emeklimize, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, komilerimize, memurumuza ayrılmaya başlanacak daha fazla olarak ve böylece inşallah 2025 yılının ikinci yarısından itibaren toplumsal bütün kesimler rahatlamayı hissedecekler” dedi.

        ENFLASYON, 2025'İN SON ÇEYREĞİNDE YÜZDE 30'LARIN ALTINA İNECEK

        Enflasyonda hızlı bir iniş sürecine girildiğini ifade eden Bolat, "Allah'ın izniyle ilkbaharda yüzde 40 altını sonbaharda yüzde 30'ların altını görmeye başlayacağız. 370 milyar dolar ülkemize mal hizmetlerden döviz geliri kazandırdık. Bunu özel sektörümüz yaptı. Tarımda, sanayide hizmetlerdeki madencilikteki ihracatçılarımız yaptı. Biz hükümet olarak, devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya gayret ettik, reformlar yaptık, tedbirler aldık ve almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        İthalatta gerileme sağladıklarını ve yüzde 5 oranında olduğunu aktaran Bolat, "Dış ticaret açığımızda mallarda 24 milyar dolar tasarruf sağladık, gerilemeyle 82 milyar dolara düşürdük. Öngörülebilirlik sağladı. Fiyatların fiyatlar konusunda da stabilizasyona önemli katkı yaptı. Dış dengeler açısından ve kredi düz firmasından indirimler sağladı. Dış ticaret açığımız, cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyümeye devam edecek. Halkımızın alım gücü artacak, refah yüzeyi yükselecek. Bunları hep birlikte yapacağız" dedi.

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