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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmıyor - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmıyor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek bir kaç ay içinde elektrik ve doğal gaza yönelik fiyat artışı planlanmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:06
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        Bakan Bayraktar: Elektrik fiyatlarında artış planlanmıyor
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        Bakan Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti.

        Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda hareket edildiğini belirterek, "Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük filosuna sahip. Osman Gazi ikinci faz üretimimizi gerçekleştirecek. Birinci faz ile ürettiğimiz günlük 9,5 milyon metreküpe 10-10,5 milyon metreküp ekleyeceğiz." diye konuştu.

        Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığına işaret eden Bayraktar, "2028'de yeni bir yüzer üretim platformu gelecek. Onunla da 20 milyon ilave edip hedefimiz 2028'de Türkiye'nin günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkarmak." dedi.

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        Bayraktar, Türkiye'nin mevcutta doğal gaz ihtiyacının yüzde 15'ini kendi üretimiyle karşıladığını, yurtdışında yürütülen çalışmalarla arama ve üretimin daha da artırılabileceğini söyledi. Bayraktar, Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını aktardı.

        Türkiye'de elektrik abonelerinin yüzde 97'sinin faturalarının desteklendiğini aktaran Bayraktar, "Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54'ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda toplam 9 milyar liranın üzerinde destek oldu. 2025'te doğal gaz ve elektrikteki toplam destek 600 milyar lirayı aşacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı dair soru üzerine, "Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğal gazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor." diye konuştu.

        Suriye'de günlük yalnızca 1700 megavat elektrik üretildiğini vurgulayan Bayraktar, mevcutta Türkiye'nin Suriye'ye 280 megavat elektrik ihracatı yaptığını belirterek, "İlk etapta bunu artırmayla alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 280 megavatı 360'a çıkaracak bir planlama içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gaz da iletileceğini ifade ederek, Türk şirketlerinin Suriye'deki kullanılmaz durumda olan santrallerin yenilenmesi üzerine bir proje yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

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