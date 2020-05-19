Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koranavirüs salgını sonrasında bakanlar ile değişik sektörler arasında telekonferans yöntemiyle yapılan toplantılar devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce TOBB’un gerçekleştirdiği “Enerji Sektörü Meclis Toplantısı”na katılmıştı. Toplantıda; doğal gaz, enerji, petrol ve LPG ve maden sektörleri meclisleri kısa bir sunum yapmıştı. Geniş anlamda 2020 yılının ilk dört ayına ilişkin enerji sektörünün durumu ele alınmış, koronavirüs salgınının sektörlere etkisi değerlendirilmişti.

YARIN SAAT 14.30’DA



TOBB eksenli daha geniş katılımlı bir toplantı da yarın gerçekleştirilecek. Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, yarın saat 14.30’da TOBB bünyesindeki oda ve borsa başkanları ile sektör meclisi başkanlarının da aralarında bulunduğu 450 dolayında katılımcıyla telekonferans yoluyla bir görüşme yapacak.

2 saat sürmesi öngörülen toplantıda, 16 oda ve borsa ile sektör meclisleri başkanlarına söz verilmesi bekleniyor. Toplantıda, koronavirüs salgınının genel olarak ekonomiye etkisi değerlendirilecek. Başkanlar, sektörlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verecek ve taleplerini dile getirecek.