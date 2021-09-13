Bahçelievler'de iki ayrı noktada çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

AA

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde Yunus T., karşılaştığı amcası Necdet T. ile borç nedeniyle tartıştı.

Tartışma sırasında birbirlerine silahla ateş eden amca ve yeğeni yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Necdet T, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahmutbey Caddesi'ndeki başka bir olayda ise sokakta karşılaşan ve husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan bir kişi, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı kavgaya karışan grup üyelerinin olay sonrası kaçma anı yer alıyor.