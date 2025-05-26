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        Haberler Ekonomi Otomobil Ayvens Genel Müdürü Türkay Oktay OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Ayvens Genel Müdürü Türkay Oktay OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Ayvens Genel Müdürü Türkay Oktay konuk oldu. OtoSpor, her Salı 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:08
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        Ayvens Genel Müdürü Türkay Oktay OtoSpor'a konuk oldu
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Ayvens Genel Müdürü Türkay Oktay, operasyonel kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri ve son trendleri değerlendirdi.

        HT Spor'dan Gizem Direk ise, Formula 1 sezonundaki en son gelişmeleri aktardı.

        Programın test köşesinde ise Çek otomobil üreticisi Skoda'nın kompakt modeli yenilenen Scala ile ilgili izlenimler aktarıldı.

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