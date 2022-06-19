Avrupa tamir tersaneleri birliğine Türk başkan

Avrupa Gemi İnşa ve Deniz Teçhizatçıları (Se Europe) bünyesinde gemi bakım ve onarım tersanelerinin yer aldığı Sea SMRC'nin genel kurulu Hırvatistan'ın Split şehrinde gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk kez bir Türk temsilci Sea SMRC Başkanı olarak seçildi. Önümüzdeki 2 yılı boyunca Sea SMRC'nin başkanlığını yürütecek olan TK Tuzla Tersanesi Pazarlama Müdürü Arda Demirçelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SMRC Avrupa'nın en büyük tersanelerinin yer aldığı bir örgüt. Biz de Türk tersaneleri olarak 4-5 yıldır bu gruba üyeyiz. Bu organizasyonda Türk tersanelerinin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu göstermek adına gerekli çalışmaları yapıp güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.
SMRC Başkanı olarak otomatik olarak Sea Europe Başkan Yardımcılığı görevine de geldiklerini belirten Demirçelik "Sea Europe Avrupa'da denizcilik sektörünün en önemli kuruluşlarından birisi. Burada da yönetim kurulunda yer almak ve başkan yardımcısı olmak Türkiye'nin Avrupa'daki denizcilik sektöründe bir payı olabileceğini göstermek bizim adımıza çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.
'AVRUPA'NIN PARÇASI OLARAK GÖRMÜYORLAR'
Genelde Avrupa'da denizcilik veya başkan konularda çalışmalar yapılırken Türkiye'nin ikinci planda tutulduğuna dikkat çeken Demirçelik sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası olarak görmüyorlar. Bizim bu kurullarda, böyle görevlerde bulunmamız Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa için önemli bir ülke olduğunu onlara göstermek ve kendimizi daha ileri noktalara götürmek için önemli olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!