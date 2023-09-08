Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi

REKLAM advertisement1

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı dün 32,75 Euro'dan kapandı. Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 Euro'dan işleme açıldı.

Avrupa gaz piyasalarındaki fiyat artışı, Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanların çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitmesinden kaynaklandı.

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

REKLAM

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa'nın LNG bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.