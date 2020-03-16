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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina uygulamasının İtalya'dan sonra diğer ülkelerde de başlamasının oluşturduğu tedirginliklerle haftaya sert düşüş yaşıyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5 değer kaybederek 283 puanla Temmuz 2013'ten beri en düşük seviyesine, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 8.30 azalışla 8.462 puana inerek Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 6.2 düştü.

TSİ 12.20 itibarıyla İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 6.67 düşerek 5.005 puanla Kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük değere gerilerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 8.2 değer kaybederek 6.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8.73 azalarak 3.758 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 7.77 gerileyerek 14.714 puan oldu.

Analistler, merkez bankalarının Kovid-19 salgınının oluşturduğu panik havasını hafifletmek için attığı genişlemeci ve finansal piyasaları likidite açısından destekleyen adımlarına karşın İtalya'nın ardından karantina uygulamasının diğer ülkelerde de başlamasının tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

FED'İN İNDİRİMİ ÇARE OLMADI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladığını ve dünya genelinde vaka sayısının 169 bini aştığını anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmesi ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurmasının da borsadaki satışları azaltmadığını söyledi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB),geçen hafta likidite konusunda genişleme adımı attığını ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi yaptığını belirterek, dün gece yapılan açıklama ile de ECB, Fed, BoE, Japonya Merkez Bankası (BoJ),Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldığını aktardı.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de mart ayı New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.