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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaret Antep Fıstık Ezmesi oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaret Antep Fıstık Ezmesi oldu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antep Fıstık Ezmesi'nin, Avrupa Birliği'nde tescillenen 36. coğrafi işaret olduğunu duyurdu. İşte Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:49
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        Antep Fıstık Ezmesi'ne Avrupa Birliği'nden tescil
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başlattıkları Uluslararası Coğrafi İşaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        “Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nde tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

        Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz:

        1. Gaziantep Baklavası

        2. Aydın İnciri

        3. Malatya Kayısısı

        4. Aydın Kestanesi

        5. Milas Zeytinyağı

        6. Bayramiç Beyazı

        7. Taşköprü Sarımsağı

        8. Giresun Tombul Fındığı

        9. Antakya Künefesi

        10. Suruç Narı

        11. Çağlayancerit Cevizi

        12. Gemlik Zeytini

        13. Edremit Zeytinyağı

        14. Milas Yağlı Zeytini

        15. Ayaş Domatesi

        16. Maraş Tarhanası

        17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

        18. Ezine Peyniri

        19. Safranbolu Safranı

        20. Aydın Memecik Zeytinyağı

        21. Araban Sarımsağı

        22. Osmaniye Yer Fıstığı

        23. Bingöl Balı

        24. Bursa Şeftalisi

        25. Hüyük Çileği

        26. Bursa Siyah İnciri

        27. Söke Pamuğu

        28. Manisa Mesir Macunu

        29. Gaziantep Menengiç Kahvesi

        30. Silifke Yoğurdu

        31. Aydın Memecik Zeytini

        32. Erzincan Tulum Peyniri

        33. Aydın Çam Fıstığı

        34. Afyon Pastırması

        35. Afyon Sucuğu

        36. Antep Fıstık Ezmesi

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