05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AVM Perakende Ciro Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Artış oranı üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,5'e ulaştı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin eylül ayı ve üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.
Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Üçüncü çeyrekteki artış oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar eylülde İstanbul'da bin 348 TL, Anadolu'da 971 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 122 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciroda ise önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 8,6 artış yaşandı. Bu çeyrekte AVM'lerde metrekare verimliliği bin 207 TL olarak gerçekleşti.
METREKARE VERİMLİLİNDE ARTIŞ LİDERİ AYAKKABI KATEGORİSİ
Eylülde, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabıda yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 arttı.
Metrekare verimliliği teknoloji kategorisinde yüzde 11, hipermarkette yüzde 7,3 ve giyimde yüzde 7,2 yükselirken, diğer kategorisinde yüzde 4,5, yiyecek-içecekte yüzde 6,5 azaldı.
Eylülde ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,2 daralma yaşanırken, üçüncü çeyrekte düşüş yüzde 4,7'de kaldı.
"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ ARTIŞ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN OLUMLU"
Verilere ilişkin açıklamada AYD tarafından yapılan değerlendirmede, son iki ayda olduğu gibi eylülde de enflasyon oranının altında bir artış gözlemlendiği belirtildi.
Üçüncü çeyrekte yüzde 8,5'li bir büyümenin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan, kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken, metrekare verimliliğinde ağustosta göre bir miktar düşüş yaşanması, tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!