Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

Atlasglobal uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi.

Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.

Bir süre önce iflas erteleme başvurusu yaptığı ancak geri çevrildiği iddia edilen Atlas’ın son ara verme açıklamasıyla birlikte iflas kararı bildirebileceği ileri sürüldü. Konu sosyal medyada da gündeme geldi. Yurtdışında 2 ülkede partneri olan Atlas’ın son olarak Aralık sonunda da uçuşlarına ara vermişti.

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı.