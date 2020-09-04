AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca genelge ile atık ithalatı kotası yüzde 30 azaltılarak yüzde 50'ye indirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yenilenerek yürürlüğe giren Atık İthalatı Uygulama Genelgesi 81 ilin valiliğine gönderildi.

Yürürlükten kaldırılan 2019/18 sayılı Genelgede olduğu gibi Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2020/22 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi ile atıkların ithalatı Bakanlıktan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi'ne sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek.

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek.

KOTA SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Genelge ile atık ithalatı kotası yüzde 30 azaltılarak yüzde 50'ye indirildi. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle 2020'nin kalan kısmı için firmaların kapasite raporlarında belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami yüzde 50'si oranında atık ithalatına müsaade edildi.

Yüzde 50'lik kota ile geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamaları sağlanmış olacak.

ATIK TAKİBİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİNDE

Sınır gümrük idarelerinde 2009 yılından beri gerçekleştirilen sınır denetimleri, çevre ve şehircilik müdürlüklerince atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene şeklinde yapılmaya devam edilecek.

Denetimler neticesinde uygun bulunan başvurular Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylanacak.

İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımım yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığına yönelik 2020 yılı itibarıyla hem Bakanlık hem de il müdürlüklerince yapılmaya başlanan denetimler sürecek, atık ithalatı yapan firmaların takibi devam edecek.

Uygun bulunmayan atıklar ise giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere menşei/yüklemenin yapıldığı ülkeye gönderilecek.