Atatürk Kültür Merkezi 13 yıl sonra kapılarını açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk kabine toplantısında İstanbul AKM’nin bitirilmesi talimatını verdiğini ifade ederek “AKM, sadece kendi başına bir proje olmanın ötesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nun da fikirden uygulamaya geçişinde çok önemli katkısı ve etkisi olan bir eser. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yön önümüzü görmemiz açısından da çok faydalı oldu.” dedi.