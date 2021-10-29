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Atatürk Kültür Merkezi 13 yıl sonra kapılarını açıyor

13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 29 Ekim’de “perde” diyecek.

29.10.2021 - 12:16 | Güncelleme: GÜNDEM
HABERTURK.COM / İHA

  • 30 Ekim’de de AKM’nin de içinde yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Beyoğlu’nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşturacak.

     

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk kabine toplantısında İstanbul AKM’nin bitirilmesi talimatını verdiğini ifade ederek “AKM, sadece kendi başına bir proje olmanın ötesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nun da fikirden uygulamaya geçişinde çok önemli katkısı ve etkisi olan bir eser. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yön önümüzü görmemiz açısından da çok faydalı oldu.” dedi.

  • 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası ile “perde” diyecek olan yeni AKM, İstanbul kent yaşamının ikonik yapıları arasında yer alıyor.

     

  • 1946 yılında opera binası olarak temeli atılan yapı, 1969 yılında tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan bina, 1970 yılında çıkan yangında hasır gördü. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978’de yeniden açıldı.

     

  • AKM, uzun yıllar İstanbul’un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösterdi. 2000’li yıllarda AKM’de restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Yeni AKM’nin temeli, 2019 yılında atıldı. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni AKM, ikonik yapısını ve karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

     

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