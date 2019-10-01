01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fenalaşan Ada’ya yardıma koşan Yusuf’un onu pansiyona getirdiği fragmanda, Ada ve Yusuf’u tekrar bir arada gören Nalan kıskançlık krizine giriyor. İkilinin yakınlaştığı anlara şahit olan Nalan’ın, “Benim elimi tutacaktın, beni koruyacaktın niye başkasını koruyorsun? Sen bana söz vermiştin!” sözleriyle Yusuf’a hesap sorduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.
AŞK AĞLATIR’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ada’yla boğuşan Mustafa vurulurken Ada ona yardım etmeye çalıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İsmail ise Mustafa’yı ölüme terk etmek istedi. O sırada gelen Yusuf’un başının belaya girmemesi için Ada, onu ortamdan uzaklaştırdı. Yusuf ise her şeyden habersiz durumu ağır olan Nalân’ın yanına koştu.
Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf korkuyla ona bağlılık yemini ederken Ada, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başardı. Diğer yandan Rüzgâr’ın evinde bir yardımcı krizi yaşandı. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada ise evde çalışma teklifini kabul etti. Rüzgar ne kadar anlayışlıysa annesi de bir o kadar zordu. Nalân’ın yanında olacağına söz veren Yusuf, sözünü çiğneyemezken Nalân, bu durumu kullanarak Yusuf’un yanında kalmak istedi. Derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz Ada, onu görmek için gitti. O sırada gelen Nalan ve Yusuf’u el ele gören Ada, gözyaşlarına hakim olamadı.
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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