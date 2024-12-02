Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.622,07 %-0,31
        DOLAR 34,7168 %0,04
        EURO 36,5095 %-0,60
        GRAM ALTIN 2.948,59 %-0,45
        FAİZ 41,32 %1,27
        GÜMÜŞ GRAM 33,93 %-0,78
        BITCOIN 95.045,00 %-2,84
        GBP/TRY 44,0263 %-0,36
        EUR/USD 1,0507 %-0,66
        BRENT 72,56 %1,00
        ÇEYREK ALTIN 4.820,97 %-0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil" - İş-Yaşam Haberleri

        "Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil"

        MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25 eşiğine dikkat çekti.

        Bloomberg HT'de Varlık Yönetimi programına katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.

        Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

        Asmalı şu an iş dünyasının da yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Habertürk Anasayfa