Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık Salı günü 14.00’te Türk-İş’te, üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00’da TİSK'te yapılacak.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret Hukuki olarak bir işçiye ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir. Kanun önünde bir işçiye asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenemiyor. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.
İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek komisyonda işçi, işveren ve devlet adına 5’er üye görev yapıyor. İşçileri en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu olarak TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Kararların oy çokluğu ile alındığı komisyon, ay içinde yapacağı dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti ilan edecek.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret bekar ve çocuksuz olan işçiler için geçerli olup; evli ve çocuklu işçiler için AGİ eklentisiyle daha yüksek bir tura erişmiştir.
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