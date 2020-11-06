Asgari ücret 2021 son durumu milyonlarca işçi ve işveren tarafından merak konusu oldu. 2021 Asgari ücret zammına dair Aile Bakanı'ndan Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki Asgari ücret belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı 2021'ye dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2021 SON DURUM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET 2021 ÜCRETİ NE KADAR OLUR?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık başında görüşmelere başlayacağını belirten Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış, yani nerdeyse bir katlık artış sağlamış bulunmaktayız. Asgari ücret karşılaştırmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Koruma Kalkanı ile sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarının 41 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Selçuk, "SGK'nın 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'2023'te hedeflenen işsizlik oranı yüzde 10.9'

İstihdamı korumak, artırmak ve iş gücünün niteliklerini geliştirmenin uyguladıkları faaliyetlerin odak noktasını oluşturduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"İstihdam politikalarımızı, iş gücü piyasasının yapısal özelliklerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. 2021'de iş gücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmasını yapacağız. İstihdamımız 2005'te 19.6 milyonken 2019'da 28.1 milyona yükseldi. TÜİK verilerine göre Temmuz 2020 döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 13.4 oldu. Yeni Ekonomi Programımızda 2023 yılı için hedeflediğimiz işsizlik oranı yüzde 10.9'dur. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi de en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 2002'den bu yana kayıt dışı istihdam oranını 20 puana yakın düşürdük. 2002'de yüzde 52 iken şu an yüzde 32 seviyesinde."