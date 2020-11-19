Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 net ve brüt ne kadar olur? İşte 2021 Asgari Ücret ve 20

Asgari Ücret Komisyonu 2021 asgari ücret pazarlıklarına günler kaldı. İşçi ve işveren temsilcileriyle hükümet yetkilileri 2021 asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecek. Peki, Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 net ve brüt ne kadar olur? İşte 2021 Asgari Ücret ve 2021 AGİ tahminleri...

GEÇMİŞ YILLARDA ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın kaleme aldığı 2021 Asgari ücrette artış senaryolarına dair yazısına göre Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 oranında arttı.

Geçmiş yıllardaki orta vadeli programlarda (OVP),ücret artışlarının geçmiş enflasyona göre yapılmayacağı vurgulandı. Geçen yıl yayımlanan 2020-2022 yıllarını kapsayan OVP’de fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler arasında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine programdaki enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı” belirtildi.

2021-2023 yıllarını kapsayan bu yıl yayımlanan OVP’de ise “Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir” demekle yetinildi. Ücret artışlarında geçmiş enflasyon rakamlarının dikkate alınmayacağı ifadesine bu kez yer verilmedi.

2021 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Orta Vadeli Program’da 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlendi. OVP’den sonra açıklanan Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu’nda ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak revize edilirken, 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.

2021 yılında memur maaşlarına ve kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark da ücret ve maaşlara yansıtılacak.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

2007 yılına kadar, çalışanlar yıllık alışverişlerinden elde ettikleri fatura ve fişleri biriktirip iş yerlerine teslim ederek vergi iadesi alıyorlardı. 2007 yılından sonra bu uygulama yerini AGİ'ye bıraktı. İşverenler belirlenen AGİ tutarını çalışana net ücret üstünden ek olarak ödeme yapıyorlar. Ayrıca işverenler, AGİ tutarını vergiden düşüyorlar.

AGİ olarak, çalışana ödenecek senelik tutar; bir yıllık asgari ücretin yüzde 50'sine, yüzde 15 oranı uygulanarak hesaplanıyor.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

2021 AGİ NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete 2021'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. 2021 AGİ tutarları asgari ücret zammı belli olmadan belirlenemiyor. Güncel AGİ tutarları ise şu şekildedir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL