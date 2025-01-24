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        Haberler Ekonomi Emlak arsaVev ile Mövenpick'ten iş birliği - Emlak Haberleri

        ArsaVev ile Mövenpick'ten iş birliği

        ArsaVev'in Çiftlikköy Projesi'nde yer alacak 80 odalı otel, Accor'un Mövenpick markasını taşıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:28
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        ArsaVev ile Mövenpick'ten iş birliği
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        İmza töreninde konuşan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, 'ev getirili arsa modeli' ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2 bin 436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptıklarını, yıl sonu itibarıyla yüzde 170 büyümeye ulaştıklarını aktararak, “Yalnızca 2024’te toplam 15 milyon metrekare arsa satış talebi aldık, bunun 3 milyon metrekaresini değerlendirdik ve yatırım yapılabilecek 150 bin metrekare arsa için görüşmelere devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılını yüzde 100 büyüme ile tamamlamak” dedi.

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        Öztürk, açıklamalarına şöyle devam etti: “arsaVev olarak 2024 yılında 12 proje satışa çıkardık. Satışları halen devam eden Bodrum, Foça, Kuşadası, Balıkesir, Sapanca ve Çiftlikköy’de 9 farklı projemiz var. Satış faaliyetlerimiz için ofis sayımızı 12’ye çıkarttık. arsaVev Akademi ile emlak danışmanlarına eğitimler verdik, arsaVev mobil uygulaması sayesinde bizimle güçlü bir iş birliğine başlamalarını sağladık. Türkiye’de bir ilk olan arsaVev Club’ı hayata geçirerek yapılacak satın alma karşılığında ArsaPara kazanılmasını ve bunu bir sonraki proje tercihlerinde kullanabilme imkânı sunduk. HDI Sigorta ile iş birliği yaptık, iş ortaklarımızı güvence altına aldık.”

        “Sektörde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz” diyen Bülent Öztürk; “Yalova Çiftlikköy’de 39.746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz, doğa ile uyumlu, içinde çocuk kulübünden tarım, sanat atölyelerine kadar hayata değer katacak sosyal donatılar bulunan projemizde olağanüstü bir iş birliği yapıyoruz. Projemiz içinde 6.000 metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” şeklinde konuştu.

        İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomik Segmentler Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Operasyon Direktörü Paul Stevens, “Accor olarak, bu dikkat çekici projede arsaVev ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Mövenpick Living Yalova, sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikçi tasarımıyla, doğal çevresiyle uyum içinde olacak şekilde titizlikle tasarlandı. Mövenpick’in sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığını yansıtan bu proje hem tatil hem de iş amaçlı konaklamalar için özel bir deneyim sunacak. Gastronomiden sosyal alanlara, etkinlik mekanlarından rekreasyonel olanaklara kadar her detay Mövenpick markasının kalitesini ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıtarak topluma değer katacak” dedi.

        arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kadınların hayatın her alanında varlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizerek şöyle konuştu: “Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Fenerbahçe’nin Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorları arasında yer alıyoruz. Kadın futboluna verdiğimiz desteği dünyanın en büyük 3 liginde Sheffield United FC, FC Schalke 04 ve Real Betis Feminas takımlarına da sağlayarak bu alanda arsaVev’i global arenaya taşıdık.”

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