Araç takip sistemi ile yakıt tasarrufu sunuyor

Araç takip sistemi zorunluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri kapsamında geçtiğimiz dönemde araç kiralama sektöründe güvenliği artırmak ve denetim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe girmişti.

Resmî Gazete’de yayımlanan kanuna göre, araç kiralama şirketlerinin kısa süreli veya uzun süreli fark etmeksizin kiralanan araçlarında GPS bulundurmak ve bu kayıtları üç yıl saklamak zorunlu hale getirilmişti.

REKLAM advertisement1

Bu noktada araç kiralama operasyonlarında daha güvenli bir yapı oluşturmayı hedefleyen düzenleme, işletmelere hem yasal uyumluluk sağlama hem de operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirme fırsatı sunuyor.

REKLAM

Teknoloji çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf avantajı sağlayarak, kurumların dijital dönüşümlerine imkân sağlayan Vodafone Business da Araç Takip Sistemi çözümüyle şirketlerin yasal gerekliliklere uygun hareket etmesini mümkün kılarken, kurumların operasyonel verimliliğine katkı sağlıyor.

YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU

Sahadaki taşıtlara takılan IoT araç takip cihazları sayesinde işletmeler araçlarının lokasyon bilgilerini takip edilebilirken yüzde 15’e kadar yakıt tasarrufu imkânına sahip oluyor. Bu çözümle beraber ayrıca iş ihtiyacı dışında filoda yer alan araçların kullanım analizinin yanında rölanti süreleri de eş anlı olarak izlenebiliyor.

Bunun yanında gerçek zamanlı rota ve iş yönlendirme özelliği ile operasyonel verimliliğini artırırken maliyetlerini azaltan şirketler, araç çalınması gibi durumlarda lokasyon bilgilerinin paylaşılmasıyla da kendisini güvence altına alabiliyor. Tüm bunlarla beraber hız, katedilen mesafe, lokasyon, sürüş zamanı, rota benzeri bilgilerini anlık olarak kontrolünü sağlayan ve bütün araçların tek bir platform üzerinden yönetilmesine fırsat sunan Vodafone Business Araç Takip Sistemi'nin, pek çok farklı sektör için çeşitli avantajlar içerdiği kaydediliyor.