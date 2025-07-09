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        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi: İşte 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin LPG güncel fiyatlar... - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 16 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:15
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        Motorine zam geldi
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        Petrol fiyatı, bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra bugün sınırlı düştü.

        Brent yüzde 0,1 düşüşle 70,08 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise varil başına yüzde 0,1 gerileyerek 68,25 dolara indi.

        Petroldeki yaşanan bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 16 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.56 TL

        LPG litre fiyatı: 26.06 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 51.91 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.44 TL

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        LPG litre fiyatı: 25.96 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 52.24 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

        LPG litre fiyatı: 25.91 TL

        AYDIN

        Benzin litre fiyatı: 52.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.98 TL

        LPG litre fiyatı: 26.05 TL

        BOLU

        Benzin litre fiyatı: 52.03 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.39 TL

        LPG litre fiyatı: 25.76 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 52.04 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.40 TL

        LPG litre fiyatı: 25.46 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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