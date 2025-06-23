Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatları için bu kez indirim bekleniyor: İşte 23 Haziran 2025 güncel Motorin benzin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatları için bu kez indirim bekleniyor: İşte 23 Haziran 2025 güncel Motorin benzin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

Petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, arz endişelerini artırarak pazartesi günü ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

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İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATACAK MI?

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığı duyuruldu. Bu konudaki nihai kararın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği belirtildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir? Haberi Görüntüle

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumuna ilişkin 17 Haziran Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Gabar'dan, petrol ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyoruz ama tabii bunlar ikame edilebilir" dedi.

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İTO: PETROL 130 DOLARI GÖREBİLİR

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Hürmüz Boğazı dünya petrol ihracatının yüzde 20’sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu boğazın kapanması halinde petrolün varili 130 dolara kadar çıkabilir” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 720 bin varil artışla 103 milyon 760 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 741 bin varil olarak öngörülmüştü. Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 110 doları görebileceği uyarısında bulundu. AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ? Brent petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren 1,66 lira indirim bekleniyor. İŞTE 23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: İstanbul (Avrupa yakası) Benzin litre fiyatı: 51.50 TL Motorin litre fiyatı: 54.72 TL REKLAM LPG litre fiyatı: 25.09 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 52.16 TL Motorin litre fiyatı: 55.56 TL LPG litre fiyatı: 24.99 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 52.49 TL Motorin litre fiyatı: 55.91 TL LPG litre fiyatı: 24.94 TL BURSA Benzin litre fiyatı: 52.30 TL Motorin litre fiyatı: 55.53 TL LPG litre fiyatı: 24.49 TL HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il) Benzin litre fiyatı: 53.64 TL Motorin litre fiyatı: 57.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.65 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.