Araç muayene ihalesine onay

Araç muayene 1. ve 2. bölge hizmetleri imtiyaz hakkının MOI Ortak Girişim Grubu'na devrine onay geldi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı verilmesi yöntemiyle 20 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin kararlara göre, yapılan ihaleler sonucunda 1 bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı da 890 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MOI Ortak Grubu'na verilmesi onaylandı.

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* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.