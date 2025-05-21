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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç muayene ihalesine onay - İş-Yaşam Haberleri

        Araç muayene ihalesine onay

        Araç muayene birinci ve ikinci bölge hizmetleri imtiyaz hakkının yapılan ihale sonucunda, 20 yıl süreyle ve toplam 1,72 milyar dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na devri onaylandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:10
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        Araç muayene ihalesine onay
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        Araç muayene 1. ve 2. bölge hizmetleri imtiyaz hakkının MOI Ortak Girişim Grubu'na devrine onay geldi.

        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı verilmesi yöntemiyle 20 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin kararlara göre, yapılan ihaleler sonucunda 1 bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı da 890 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MOI Ortak Grubu'na verilmesi onaylandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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