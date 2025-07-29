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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç fiyatlarında ÖTV etkisi görülmeye başlandı - Otomobil Haberleri

        Araç fiyatlarında ÖTV etkisi görülmeye başlandı

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde yüzde 11'e varan düşüşler görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:08
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        Araç fiyatlarında ÖTV etkisi
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        Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde fiyat düşüşleri yaşandı.

        Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girmişti.

        Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi. Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

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        YERLİ MODELLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı kararıyla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi ve buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

        Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

        Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

        Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu

        Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

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