Apple, teknoloji dünyasının nabzını tutan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2025)’i 9-13 Haziran tarihleri arasında düzenliyor. Çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilecek etkinlik, 9 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00’de (Pasifik Saati ile 10:00) başlayacak ana keynote sunumuyla açılacak. Apple Park’ta basın mensupları ve geliştiriciler için özel bir fiziksel etkinlik de düzenlenecek. “Sleek Peek” (Zarif Bir Bakış) sloganıyla duyurulan WWDC 2025, VisionOS’tan ilham alan yeni bir tasarım dili, yapay zeka odaklı yenilikler ve olası donanım sürprizleriyle dikkat çekiyor.

iOS 26 VE İŞLETİM SİSTEMLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

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Apple, WWDC 2025’te işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtacak. Ancak bu yıl isimlendirmede köklü bir değişiklik var: iOS 19, macOS 16 gibi isimler yerine, 2026 yılını temsil eden iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 isimleri kullanılacak. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, iOS 26, iOS 7’den bu yana en büyük tasarım revizyonunu sunacak. VisionOS’tan esinlenen “dijital cam” tarzı arayüz, şeffaf menüler, yuvarlak düğmeler ve sade bir estetikle iPhone ve iPad deneyimini yeniden şekillendirecek. Mesajlar uygulamasına anket oluşturma, sohbetlere özel arka plan resimleri ve gelişmiş emoji tepkileri eklenecek. Telefon uygulaması, favori kişiler, son aramalar ve sesli mesajları tek bir kaydırılabilir pencerede birleştirerek daha akıcı bir deneyim sunacak. Yeni bir “Games” uygulaması, cihazdaki ve App Store’daki oyunları tek bir merkezde toplayacak. Safari tarayıcısının arayüzü yenilenecek, Kamera uygulaması sadeleşecek ve yeni video modları eklenecek. Ayrıca, macOS’taki “Önizleme” uygulaması iOS ve iPadOS’a taşınarak PDF ve görsel düzenlemeyi kolaylaştıracak.

REKLAM APPLE INTELLIGENCE İLE YAPAY ZEKA HAMLESİ WWDC 2024’te tanıtılan Apple Intelligence, WWDC 2025’te daha da öne çıkacak. iOS 26, Shortcuts uygulamasında doğal dil ile komut oluşturmayı sağlayan “Generative Shortcuts” özelliğiyle dikkat çekiyor. Siri, ekran farkındalığı ve derin uygulama entegrasyonu gibi kişiselleştirilmiş özelliklerle güçlenecek. Google Gemini’nin ChatGPT’ye alternatif olarak iPhone’a entegre edilmesi, kullanıcıların yapay zeka asistanları arasında seçim yapabilmesini sağlayacak. Telefon görüşmeleri ve mesajlar için gerçek zamanlı çeviri özelliği, özellikle AirPods Pro 3 ile entegre çalışarak uluslararası iletişimi kolaylaştıracak. Yapay zeka destekli pil yönetimi ise iPhone 17 Air gibi ince tasarımlı cihazlar için optimize edilecek. Apple Music’e animasyonlu albüm kapakları, Notlar uygulamasına ise Markdown formatında dışa aktarma desteği eklenecek. DONANIM SÜRPRİZLERİ Mİ GELİYOR? WWDC genellikle yazılım odaklı bir etkinlik olsa da, bu yıl bazı donanım söylentileri heyecan yaratıyor. MacRumors ve Bloomberg’e göre, Apple’ın 6 inçlik bir akıllı ekran cihazı üzerinde çalıştığı ve WWDC 2025’te ön gösterim yapabileceği belirtiliyor. Kamera, şarj edilebilir pil ve hoparlörlerle donatılacak bu cihaz, Amazon Echo Show 8’e rakip olabilir ve Apple Intelligence altyapısıyla çalışacak. Yeni bir AirTag 2 modelinin de WWDC’de tanıtılma ihtimali düşük olsa da, basın bülteniyle duyurulabileceği konuşuluyor. M3 Ultra çip ile güncellenmiş bir Mac Pro’nun tanıtımı ise şimdilik uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

GELİŞTİRİCİLER VE KULLANICILAR İÇİN YENİ FIRSATLAR WWDC 2025, Apple Developer uygulaması, websitesi (developer.apple.com) ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. 100’den fazla video, geliştiricilere tasarım, araçlar ve Swift programlama diliyle ilgili yenilikler sunacak. Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak’ın X’teki paylaşımı, Swift diline yönelik önemli bir güncelleme olabileceğini işaret ediyor. Vision Pro için göz hareketleriyle kaydırma ve Apple Pencil’a yeni bir kaligrafi kalem türü gibi özellikler de geliştiricilerin ilgisini çekecek. Etkinliğin renkli, şeffaf cam temalı görsel kimliği, yeni işletim sistemlerinin estetik yönelimini yansıtıyor. NEDEN ÖNEMLİ? WWDC 2025, Apple’ın kullanıcı deneyimini ve geliştirici ekosistemini dönüştürme vizyonunu ortaya koyuyor. iOS 26’nın yenilikçi tasarımı, Apple Intelligence’ın yapay zeka hamleleri ve olası donanım duyuruları, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak. Etkinlik, hem geliştiricilere ilham verecek hem de Apple kullanıcılarına daha akıcı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.