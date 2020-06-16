Reuters

Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet kurumu rekabeti zayıflattığı iddiasıyla Apple'ın App Store ve Apple Pay ürünleri hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmalardan biri müşterilerin program içinde ürün satın alması için Apple'a özgü ödeme sistemini kullanmak zorunda bırakılmasına odaklanacak. Bu soruşturma aynı zamanda iPhone veya iPad kullaıcılarının aynı ürünü başka bir yerde daha ucuza alabileceklerini engelleyen kuralları bakacak.

Bu soruşturma İsveç merkezli müzik yayın servisi Spotify tarafından geçen yıl gündeme getirilen şikayeti sonucu başlatıldı. Spotify'dan daha küçük ölçekli bir şirket de e-kitap ve sesli kitaplarla ilgili benzer bir şikayeti dile getirmişti. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, "Görülüyor ki Apple, popüler Apple cihazlarındaki uygulama ve içeriklerin dağıtımı konusunda kendisine 'engelleyici' şekilde bir rol vermiş" dedi.

İkinci soruşturma ise Apple'ın Apple Pay'in uygulamalarda ve internet sitelerinde nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen kurallarını ve şirketin rakipleri ödeme sistemlerine izin vermeyen tutumunu mercek altına alacak.

'HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI'

Apple ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bazı şirketlerin temelsiz bir şekilde şikayette bulunduğunu vurgulayarak "Avrupa komisyonunun herkesle aynı kurallara uymak istemeyen firmaların şikayetleri üzerinden harekete geçmesi hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı.