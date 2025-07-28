Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.587,72 %-0,52
        DOLAR 40,5568 %0,01
        EURO 47,2552 %-0,85
        GRAM ALTIN 4.340,94 %-0,26
        FAİZ 40,46 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 49,71 %-0,20
        BITCOIN 118.594,00 %-0,18
        GBP/TRY 54,4752 %-0,06
        EUR/USD 1,1642 %-0,85
        BRENT 70,23 %2,62
        ÇEYREK ALTIN 7.097,30 %-0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya ve İstanbul rekor tazeledi - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya ve İstanbul rekor tazeledi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "26 Temmuz'da Antalya Havalimanı, 225 bin 118 yolcu ile tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. 27 Temmuz'da ise İstanbul Havalimanı 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve İstanbul rekor tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 26 Temmuz 2025 tarihinde 225 bin 118 yolcuyu misafir ederek tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Söz konusu tarihte, dış hatlarda 203 bin 348, iç hatlarda ise 21 bin 770 yolcuyu misafir eden havalimanı böylece 3 Ağustos 2024 tarihinde kaydedilen 223 bin 217 yolculuk önceki rekoru geride bıraktı.” ifadesini kullandı.

        Antalya Havalimanı’nda aynı gün bin 74 dış hat ve 143 iç hat uçuşu gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bin 217 uçuş ile uçak trafiği bakımından da geçtiğimiz yılın rekor seviyesi yeniden yakalandı.” açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 27 Temmuz 2025 tarihinde kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. Uraloğlu, “27 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen 272 bin 132 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı Avrupa’da bir havalimanının bir günde ulaştığı en yüksek sayı olarak kayda geçti.” dedi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa