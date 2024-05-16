Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh'nın çok konuşulan dans yeteneği

O yıl dans videosuyla ilgili Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, "Shiloh dans etmeyi seviyor. Çok yetenekli ve birkaç yıldır dans dersleri alıyor. Dans topluluğu aracılığıyla da iyi arkadaşlar edindi. En sevdikleri çalma listelerini ve bu tür şeyleri paylaşıyorlar" ifadesini kullanmıştı.