Anadolu Sigorta’dan ‘Kurtaran Araç’ ile sokak hayvanlarına destek

Anadolu Sigorta, sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu alanında, geçtiğimiz yıl ocak ayında önemli bir projeye imza atmıştı. Bu projeyle Anadolu Sigorta, öncelikli olarak afet dönemleri için hayata geçirdiği Kurtaran Araç ile, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve toplum sağlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hemogram, biyokimya, ultrason, röntgen ve operasyon odası gibi bir klinikte bulunması gereken birçok ileri seviye ekipmanla donatılan Kurtaran Araç’ta sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu için gönüllü veteriner hekimler de görev alıyor. Proje kapsamında 1 yıl içinde, 500’den fazla hayvanın röntgen, hemogram ve biyokimya testleri ile ilk muayeneleri gerçekleştirildi.

“KURTARAN ARAÇ İLE SOKAK HAYVANLARININ REFAHI İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

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Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Anadolu Sigorta’nın tam 100 yıldır sürdürülebilir bir dünya için çalıştığını belirterek, sürdürülebilirlik perspektiflerini sokak hayvanları konusuna da yansıttıklarını söyledi.

Ergüntan şöyle devam etti:

“Anadolu Sigorta olarak, Kurtaran Araç ile sokak hayvanlarının tedavisinin devamlılığını sağlamak ve rehabilitasyonları alanında çalışmalar yapmak üzere bundan tam bir yıl önce bir yola çıktık. Kurtaran Ev ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kurtaran Araç ile sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için elimizi taşın altına koyduk ve her canlının yaşam hakkına duyduğumuz saygıyla sokak hayvanlarının hayatlarına katkı sunmayı hedefledik. Kurtaran Araç’ta yer alan tetkik ekipmanları sayesinde 500’den fazla sokak hayvanına dokunarak teşhis ve tedavilerini sağladık. Sokak hayvanlarının bakımlarında üstlendiğimiz bu rol ile bütüncül sürdürülebilirlik anlayışımıza da katkı sunduk. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda değer yaratırken "Karasal Yaşam" hedefi için de çalışmaya devam edeceğiz.”