Reuters

Anadolu Grubu Holding McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'nin 280.7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı.

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiğini geçen yıl Mayıs ayında duyurmuştu.

İLK ÇEYREKTE SONUÇLANACAK

Anadolu Grubu Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, "Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden hisselerini Birleşik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir" denildi.

Hisse devir sözleşmesi kapsamında Anadolu Restoran'ın hisse değerinin 280.7 milyon lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamaya göre, satış sonucu 222.4 milyon lira kâr oluşurken, satış kârının yüzde 75’i vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla özkaynak hesaplarında tutulacak.