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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anadolu Grubu, Londra’da yatırımcılarla buluştu   - İş-Yaşam Haberleri

        Anadolu Grubu, Londra’da yatırımcılarla buluştu  

        Anadolu Grubu, Londra'da düzenlediği Yatırımcı Günü etkinliğinde, Vizyon 2035 yol haritasını yatırımcılarla paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:44
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        Anadolu Grubu yatırımcılarla buluştu 
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        Çeşitlendirilmiş iş portföyüyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu (AGHOL), Londra’da düzenlediği, ilk Yatırımcı Günü etkinliğinde uzun vadeli yol haritasını ve büyüme hedeflerini Vizyon 2035 kapsamında yatırımcılarıyla paylaştı.

        Yatırımcı Günü'nde Anadolu Grubu’nun, 20 ülkede faaliyet gösteren, 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan, Türkiye merkezli, tüketici odaklı küresel bir yapıya dönüşüm hikayesi anlatıldı. Ayrıca, Grubun dayanıklılığını ve çevikliğini artırmaya, disiplinli portföy ve finansal yönetimini sağlamaya, nitelikli büyümenin hızlandırılmasına ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmeye yönelik stratejileri paylaşıldı.

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        'BÖLGESEL LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

        Anadolu Grubu’nun halka açık şirketleri olan AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Migros (MGROS), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU) ve Adel Kalemcilik (ADEL)’in üst düzey yöneticileri katılımcılara; iş gündemi, sektör bazlı öngörüler ve Anadolu Grubu’nun uzun vadeli vizyonuyla uyumlu yatırım öncelikleri gibi konularda bilgi verdi.

        Anadolu Grubu CEO’su Burak Başarır, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu Grubu’nun mirası, ortak akla ve uzun soluklu iş birliklerine dayanıyor. Vizyon 2035 ile birlikte kaliteli büyümemizi sürdürerek bölgesel liderliğimizi ve etkimizi güçlendirmeyi ve çok daha fazla değer üretmeyi hedefliyoruz.”

        Güçlü bir yönetişim modeli ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarıyla Anadolu Grubu, küresel belirsizliklere rağmen, stratejik büyüme hedeflerine Vizyon 2035 kapsamında emin adımlarla ilerliyor.

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        #coca cola
        #migros
        #ISUZU
        #Anadolu Grubu
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