Aman, Aman Residences Bodrum’u duyurdu

Proje, Amanruya’nın da içinde bulunduğu Demirbükü mevkiinde yer alacak. Portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliğiyle gerçekleşecek proje kapsamında satışa yönelik yeni villalar yapılacak, otel ise yeni bir spa, mağazalar, beach club ve restoranlar da dahil olmak üzere yeni tesislerle genişletilecek.

Projeyi değerlendiren Aman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vlad Doronin şunları söyledi:

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“Markanın rafine yaşam tarzını ikonik bir Aman destinasyonuna taşımayı amaçladığımız Aman Residences Bodrum aynı zamanda buraya olan bağlılığımızı da ortaya koyuyor. Özel alan, mahremiyet, sezgisel bir hizmet anlayışı, birinci sınıf olanaklar ve benzersiz lokasyonlarla tanımlanan Aman DNA’sının tam bir örneği olan ve korunaklı bir alanda bulunan Amanruya, bu arzu edilen yaşam tarzını yansıtıyor. Bu korunmuş alanda sadece davet usulüyle sunulacak villa sahibi olma imkânı için Aman’ın sadık misafirlerine öncelik verilecek. Böylece, markanın değerlerini en iyi şekilde benimseyenler, bu huzurlu konumda ev sahibi olma ayrıcalığına sahip olacak.”

Proje, alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliği ile gerçekleştirilecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel projeyle ilgili olarak, “Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğimiz ve Aman markalı villaları Türkiye’ye ilk kez getireceğimiz için heyecanlıyız. Villaların eklenmesi ve Amanruya’nın yeni tesislerle genişletilmesi, Bodrum’un global bir turizm markası olarak eşsiz konumunu daha da güçlendirecek” dedi.