Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.111,91 %1,64
        DOLAR 39,8325 %0,05
        EURO 46,9740 %0,03
        GRAM ALTIN 4.290,00 %1,46
        FAİZ 39,75 %-1,95
        GÜMÜŞ GRAM 46,65 %0,88
        BITCOIN 105.975,00 %-1,52
        GBP/TRY 54,6384 %-0,11
        EUR/USD 1,1783 %-0,03
        BRENT 67,05 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 7.014,14 %1,46
        Haberler Ekonomi Emlak Aman, Aman Residences Bodrum’u duyurdu - Emlak Haberleri

        Aman, Aman Residences Bodrum’u duyurdu

        Aman, Bodrum'da Aman Residences Bodrum'u hayata geçireceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aman, Aman Residences Bodrum'u duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Proje, Amanruya’nın da içinde bulunduğu Demirbükü mevkiinde yer alacak. Portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliğiyle gerçekleşecek proje kapsamında satışa yönelik yeni villalar yapılacak, otel ise yeni bir spa, mağazalar, beach club ve restoranlar da dahil olmak üzere yeni tesislerle genişletilecek.

        Projeyi değerlendiren Aman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vlad Doronin şunları söyledi:

        “Markanın rafine yaşam tarzını ikonik bir Aman destinasyonuna taşımayı amaçladığımız Aman Residences Bodrum aynı zamanda buraya olan bağlılığımızı da ortaya koyuyor. Özel alan, mahremiyet, sezgisel bir hizmet anlayışı, birinci sınıf olanaklar ve benzersiz lokasyonlarla tanımlanan Aman DNA’sının tam bir örneği olan ve korunaklı bir alanda bulunan Amanruya, bu arzu edilen yaşam tarzını yansıtıyor. Bu korunmuş alanda sadece davet usulüyle sunulacak villa sahibi olma imkânı için Aman’ın sadık misafirlerine öncelik verilecek. Böylece, markanın değerlerini en iyi şekilde benimseyenler, bu huzurlu konumda ev sahibi olma ayrıcalığına sahip olacak.”

        Proje, alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliği ile gerçekleştirilecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel projeyle ilgili olarak, “Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğimiz ve Aman markalı villaları Türkiye’ye ilk kez getireceğimiz için heyecanlıyız. Villaların eklenmesi ve Amanruya’nın yeni tesislerle genişletilmesi, Bodrum’un global bir turizm markası olarak eşsiz konumunu daha da güçlendirecek” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Habertürk Anasayfa