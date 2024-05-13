Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı! Altınay Savunma kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçları ilgiyle takip ediliyor. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında halka arz olan Altınay Savunma 32 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Toplamda 58 milyon 832 bin 530 lot dağıtmayı hedefleyen Altınay Savunma halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Bu bağlamda yatırımcılar "Altınay Savunma kaç lot verdi, ALTNY ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Altınay Savunma halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...
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Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla sona erdi. Toplamda 58 milyon 823 bin 530 lotun bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle pay edildiği Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Altınay Savunma halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ALTNY borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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ALTINAY SAVUNMA TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. Altınay Savunma halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenirken hisse fiyatı 32 TL'den satışa sunuldu.
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ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı. 1.8 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Altınay Savunma toplamda 58 milyon 823 bin 530 lot dağıtımı yaptı. ALTNY halka arz sonuçlarına göre; yurt içi bireysel katılımcı sayısı 3 milyon 627 bin 803 olarak açıklandı. Altınay Savunma kişi başı 12 lot (384 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.
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ALTINAY SAVUNMA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Altınay Savunma Teknolojileri'nin borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. ALTNY hissesinin borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapan Altınay Savunma kişi başı 12 lot verdi. Olası lot dağılımı ise şu şekildeydi;
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.
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