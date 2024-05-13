ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı. 1.8 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Altınay Savunma toplamda 58 milyon 823 bin 530 lot dağıtımı yaptı. ALTNY halka arz sonuçlarına göre; yurt içi bireysel katılımcı sayısı 3 milyon 627 bin 803 olarak açıklandı. Altınay Savunma kişi başı 12 lot (384 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.