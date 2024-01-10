Altın yükselişe geçti! 10 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Gram altın bin 960 lira, çeyrek altın ise 3 bin 200 lira üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 10 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Ocak alış - satış tablosu...
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10 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,92
1.961,21
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.028,60
2.028,87
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,80
3.206,96
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.551,22
12.788,63
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.256,00
6.413,93
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.551,22
12.788,63
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.534,93
13.871,75
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,33
1.465,97
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.862,32
1.967,48