Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları yükseliş trendine son verdi ve düşüşe geçti. Piyasalar son zamanlarda dalgalı seyrederken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın fiyatı bugün saat 15:25 itibarıyla 2 bin 429 lira seviyesinden satılıyor. İşte, 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıktı.
Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise para politikasının "nispeten kısıtlayıcı" olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini vurguladı.
Analistler, söz konusu açıklamaların Fed'in bu sene faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların sınırlı da olsa zayıflamasına neden olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.
Analistler, bugün Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü saat 15:25 itibarıyla 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,53
Satış: 2.429,94
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.344,48
Satış: 2.344,86
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.887,25
Satış: 3.972,95
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.549,00
Satış: 15.843,18
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.750,21
Satış: 7.945,89
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.609,10
Satış: 15.903,39
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.168,53
Satış: 16.576,57
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.312,00
Satış: 1.727,10
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.227,51
Satış: 2.349,24