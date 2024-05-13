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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Yeniden düşüyor! 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 13 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

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        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 07:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:34
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