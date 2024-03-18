Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 18 Mart 2024 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 245 liraya yükseldi. Ekonomi gündemi takipçileri için 18 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Bankanın çarşamba günü para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte bankanın ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin edilirken, bu hafta alınacak karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE AÇTI
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi günü 2 bin 245 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 671 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.245,38
Satış: 2.245,69
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.161,00
Satış: 2.161,30
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.592,61
Satış: 3.671,71
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.370,44
Satış: 14.641,92
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.162,77
Satış: 7.343,42
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.370,44
Satış: 14.641,92
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.235,12
Satış: 16.650,00
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.317,99
Satış: 1.736,01
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.237,89
Satış: 2.362,94