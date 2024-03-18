Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Bankanın çarşamba günü para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte bankanın ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin edilirken, bu hafta alınacak karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...