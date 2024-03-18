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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Yeniden değer kazandı! 18 Mart 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları ile çeyrek altın bugün ne kadar, kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 18 Mart 2024 canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükselişe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 245 liraya yükseldi. Ekonomi gündemi takipçileri için 18 Mart 2024 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:08
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        • 1

          Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

          Bankanın çarşamba günü para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

          Bununla birlikte bankanın ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin edilirken, bu hafta alınacak karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed üyelerinin politika faizine yönelik beklentileri yatırımcıların odağına yerleşti.

          Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE AÇTI

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 227 liradan yaparken; 18 Mart Pazartesi günü 2 bin 245 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 641 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 671 TL'den işlem görüyor.

          ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.245,38

          Satış: 2.245,69

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.161,00

          Satış: 2.161,30

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.592,61

          Satış: 3.671,71

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 14.370,44

          Satış: 14.641,92

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.162,77

          Satış: 7.343,42

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 14.370,44

          Satış: 14.641,92

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 16.235,12

          Satış: 16.650,00

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.317,99

          Satış: 1.736,01

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 2.237,89

          Satış: 2.362,94

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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